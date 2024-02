Archiwalne zdjęcia Żar w wykonaniu żagańskiego fotografa. Wtedy pod Ratuszem parkowano jeszcze maluchy

Jak wyglądały Żary ponad czterdzieści lat temu? Możemy się tego dowiedzieć dzięki niezwykłym zdjęciom autorstwa Jana Mazura, fotografa z Żagania, który odwiedził Żary w 1971 roku. W obiektywie uchwycił wiele charakterystycznych dla miasta miejsc. To m.in. kamienice wokół Rynku, Ratusz, który wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Przy samym urzędzie stały zaparkowane słynne maluchy, widać też poloneza. Kościoły, czy inne zabytki.

Pan Jan sfotografował budynek Samochodówki, na przeciwko budynek dzisiejszego przedszkola. Park przy ówczesnej ulicy 9 - go Maja, gdzie w podczas ważnych świąt państwowych organizowano koncerty, festyny. Na zdjęciach widać też żarski deptak, ulicę Chrobrego i remont przy jednej z nich, cukiernię z lodami. W tym samy miejscu do dziś można kupić lody. Cmentarz żołnierzy rosyjskich, który wygląda tak samo, jak dziś.

Ten parking był kiedyś pusty!

To prawdziwa podróż w czasie. Można zobaczyć, jak wiele się zmieniło. Parking przed kościołem pw. Najświętszego Serc Pana Jezusa był niemal zupełnie piusty! Dziś znalezienie tutaj miejsca do zaparkowania graniczy z cudem, zwłaszcza w dni powszednie do 15.00. Wtedy, pod koniec lat siedemdziesiątych, przed kościołem stały zaledwie dwa samochody... Na tych niesamowitych, czarno białych fotografiach widać mieszkańców Żar, może ktoś rozpozna siebie lub znajomych?

