Arena Gorzów już na sportowo! Pierwszy mecz w hali przyciągnął 4 tysiące widzów

Sobotę 16 grudnia można już zapisać w historii Gorzowa. Tego dnia odbył się pierwszy mecz w nowej hali sportowo-widowiskowej w mieście. Do Areny Gorzów na mecz koszykarek PolskaStrefaInwestycji Enea AZS AJP Gorzów przyszło 4 tysiące widzów!

Arena Gorzów to nowy obiekt sportowy w mieście. Budowany był przez 34 miesiące od stycznia 2021 do października 2023. Kosztował 116 mln zł, ma 5067 krzesełe. W drugi weekend grudnia został otwarty. Tydzień później, w sobotę 16 grudnia, w nowej hali rozegrano pierwsze wydarzenie sportowe. To mecz Orlen Basket Ligi Kobiet, w którym drużyna PolskaStrefaInwestycji Enea AZS AJP Gorzów mierzyła się z KGHM BC Polkowice.

Tłumy na drogach i przed wejściem

Zainteresowanie spotkaniem było ogromne. Choć mecz rozpoczynał się o 18.00, to już po 17.00 na drogach dojazdowych do nowej hali tworzyły się korki. Kibice wysiadali z jadących do Areny Gorzów autobusów, bo szybciej byli w stanie dojść do hali pieszo niż dojechać autobusem.

Przy wejściu do Areny Gorzów były tłumy. Kolejka do bram wejściowych w pewnym momencie mogła liczyć nawet ponad 200 metrów długości – tylu było chętnych, by zobaczyć mecz. Ostatnie osoby z „ogonka” wchodziły jeszcze w trakcie trwania pierwszej kwarty. Łącznie na trybunach Areny Gorzów zasiadło około 4 tys. widzów.

Sam mecz dostarczył kibicom wielu emocji. Gorzowianki przegrywały przez prawie całe spotkanie. W końcówce pojedynku udało się im jednak dogonić rywalki i przy ogromnym aplauzie publiczności doprowadzić do zwycięstwa 93:89.

Kolejny mecz w Trzech Króli

Kolejna okazja do zobaczenia koszykarek w Arenie Gorzów będzie 6 stycznia. Gorzowianki podejmą wówczas Energę Polski Cukier Toruń. Czytaj również:

Gorzowianie oceniają Arenę Gorzów, Co mówią o nowej hali?

Wideo Adamek vs Khalidov zawalczą na KSW!