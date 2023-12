Gorzowianie oceniają Arenę Gorzów, Co mówią o nowej hali?

„Arena Gorzów warta Zachodu. Nawet Paryż by się nie powstydził” – uważa pani Teresa. „To trochę lepsza sala gimnastyczna” - mówi pan Tomasz. Jak gorzowianie oceniają nową halę?

Otwarcie Areny Gorzów to na pewno było wydarzenie miesiąca, jeśli nawet nie roku czy dekady. Na nowoczesną i dużą halę sportowo-widowiskową gorzowianie czekali bowiem długie lata. Jej otwarcie, z koncertami Martyny Cyrko i C-BooL-a, jest więc szeroko komentowane przez mieszkańców. Jak ją oceniają?

Ocena? Dziewięć na dziesięć

- Miasto stanęło na wysokości zadania. Arena Gorzów warta jest Zachodu. Nawet Paryż czy Nowy Jork by się jej nie powstydził – uważa pani Teresa, nasza Czytelniczka.

- Właśnie tego było w tym mieście potrzeba – cieszył się Tomek.

- Na koncercie szło trochę echo. To jednak hala sportowa – oceniał z kolei pan Paweł. Nasz Czytelnik zwracał też uwagę na to, co do czego było najwięcej zastrzeżeń ze strony mieszkańców. Chodzi o oznakowanie sektorów na samej widowni. O ile w holu i korytarzach prowadzących do wejść jest ono czytelne, o tyle już po wejściu trybuny mieszkańcy nie dostrzegali niezbyt dużych oznaczeń na stopniach schodów.

- Przydałoby się kilka dodatkowych oznaczeń po wejściu na trybunę – uważa nasz Czytelnik. W dziesięciostopniowej skali Arenie Gorzów dał jednak dziewiątkę.

Szatnia za mała czy w sam raz?

Trochę kontrowersji wśród mieszkańców wywołuje szatnia. Znajduje się przy wejściu, jest podzielona na dwie części (jedna jest po lewej stronie, a druga – po prawej stronie od wejścia). Jest w niej miejsca na niespełna trzy tysiące ubrań.

- Znalezienie kurtek przez panią w szatni zajęło trochę czasu – mówił pan Paweł.

- Arena Gorzów jest bardzo fajna, ale szatnia jest mała – napisała do nas w mailu pani Katarzyna.

Zdania co do szatni (i samej hali) były jednak podzielone.

- Obsługa była świetna. W szatni nie było tłumu. Można było odebrać płaszcz ze spokojem. Z hali powinniśmy się cieszyć. Mamy coś nowego dla młodzieży, wnuków i prawnuków – pisała nam z kolei pani Barbara.

- To trochę lepsza sala gimnastyczna. Bez polotu, bez wizji – uważa z kolei internauta Tom.

- Myślę, że przydatność tej hali dla Gorzowa będzie zbliżona do przydatności gorzowskiej filharmonii. To jeszcze jeden obiekt, do którego miasto będzie musiało co roku dopłacać duże kwoty – sądzi pan Tomasz. Zresztą nie bez racji…

Trzeba będzie dokładać

Władze miasta same to przyznają, że hala sama się nie utrzyma. Szacuje się, że rocznie trzeba będzie dopłacać do niej kilka milionów złotych. Dokładna kwota będzie znana za 12 miesięcy, czyli po pierwszym roku działania Areny Gorzów.

By hala mogła przynosić zyski, to koncerty trzeba byłoby organizować w niej… codziennie. Jak mówiła nam Joanna Kasprzak-Perka, prezes Słowianki, która będzie zarządzać Areną Gorzów, wynajęcie hali na mecz ma kosztować 5 tys. zł, natomiast wynajęcie hali na koncert – 30 tys. zł. Aby Arena Gorzów mogła zarabiać na siebie, koncerty musiałyby tu się odbywać… niemal co drugi dzień.

Na razie kalendarz imprez się wypełnia. Pierwszy z dużych koncertów został zaplanowany na 14 lutego. W Dniu Zakochanych w Arenie Gorzów wystąpi Lady Pank. Pierwszą imprezę sportową będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę. O 18.00 koszykarki PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów podejmą KGHM BC Polkowice. Pierwszy mecz piłkarzy ręcznych Stali Gorzów w nowej hali będzie natomiast 20 stycznia. Czytaj również:

