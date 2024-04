Arkadiusz Patla, szprotawski podróżnik wyruszą w niedzielę na pieszo do Santiago de Compostela. Kibicujmy mu po drodze! Małgorzata Trzcionkowska

W niedzielę 21 kwietnia 2024 o 7.00 szprotawski podróżnik Arkadiusz Patla wyrusza na pieszą wędrówkę ze Szprotawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Po drodze warto mu kibicować! A. Patla pokona ok. 2,8 tys. kilometrów. Na trasie spotka się ze swoją dziewczyną Natalią Stelmaszewską, która wyruszy, również pieszo ze swojej rodzinnej Kobylnicy pod Poznaniem. Spotkają się na trasie, którą pokonają razem. Podróż zajmie im od 90 do 100 dni.