Arkadiusz Patla, vloger i podróżnik wyrusza na pieszą wędrówkę ze Szprotawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii

Ze Szprotawy w świat

Podróżnik skończył w Szprotawie Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. W 2006 wyjechał zarobkowo do Irlandii, gdzie pracował jako menadżer w gastronomii. - Chciałem lepiej żyć - wspomina. Dodaje, że spędził tam 17 lat. - Najpierw, jak każdy Polak, w czasie urlopu wyjeżdżałem do Polski. Ale któregoś roku kolega z pracy namówił mnie na wyjazd do Portugalii. Pojechałem do Albufeira nad Oceanem Atlantyckim i zakochałem się w tym miejscu, a także tym kraju. Złapałem też bakcyla podróżowania. Postanowiłem jeździć po świecie, a jeśli ktoś znajomy z Polski chciał mnie zobaczyć, to zapraszałem go do siebie, do Irlandii - mówi.

Zielona, deszczowa Irlandia

Z pasji do podróży zrezygnował z pracy

W 2022 roku na lotnisku w Bangkoku poznał bratnią duszę, Natalię Stemaszewską. Potem przyleciała do niego do Irlandii. – Wtedy zaczęliśmy planować już wspólną podróż. Podczas trwającej podróży doszedłem do wniosku, że nie chce już wracać do Irlandii i pracy, którą tam wykonywałem, zadzwoniłem wówczas do szefa, ze nie wracam, a on życzył mi powodzenia - tłumaczy Arkadiusz Patla. To był akt odwagi, którego szprotawski podróżnik nie żałuje. Bo chce żyć pełną piersią, robiąc to, co kocha.