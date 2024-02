Lubuskie wakacje za granicą! Warto jechać do Kotoru!

Kotor (Cattaro) jest nadmorskim miasteczkiem w Czarnogórze, na wybrzeżu Adriatyku. Z jednej strony mamy tam morze, za to z trzech stron masy Lovćen, Vrmac i Dobrota.

Podróżnicy, którzy poznali Bałkany, dzielą się tych, którzy kochają Chorwację i tych, którzy zdecydowanie wolą Montenegro. My jesteśmy zwolennikami drugiej opcji. Jeszcze do niedawna Czarnogóra była mniej "zdeptana" przez turystów, chociaż niestety, teraz to się wyrównuje.

Miasteczkiem, które warto odwiedzić, jest niewielki, ale wspaniały Kotor w Montenegro. Historia miasta sięga III wieku przed naszą erą i osady Ilirów. Wąskie uliczki, piękne zabytki, stary port i mnóstwo cudownych zakątków do zwiedzania. Niestety, w pełni sezonu są tam tysiące turystów.

Szczególnie, gdy do nabrzeża przybija wielki wycieczkowiec, na przykład Silver Spirit. Ten moloch został oddany do użytku w 2009 roku. Gdy ludzie z niego wychodzą na ląd, to jakby wychodziło całe miasto.