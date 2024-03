Azbest zalega w tym miejscu od lat. Mieszkańcy gminy Łagów są bezradni, a urzędnicy twierdzą, że o niczym nie wiedzą. Jak to możliwe?

- Eternit leży w tym miejscu już 4-5 lat. Pisaliśmy petycję do gminy, a moja babcia nawet osobiście w tej sprawie jeździła i prosiła, żeby go zabrać — mówi pan Michał, wnuk mieszkanki Toporowa.

Wójt Gminy Łagów zapytany o przyczyny braku interwencji w sprawie, która od lat bezpośrednio dotyczy mieszkańców ul. Nowej, poinformował, że nie jest świadomy zgłaszanego problemu. — Wskazane byłoby, aby podmiot wnoszący o interwencję zgłosił problem do tutejszego urzędu. Po otrzymaniu zawiadomienia opisującego problem organ rozważy możliwe do podjęcia działania, a o ustalonych możliwościach zostanie poinformowany podmiot zgłaszający - tłumaczy Czesław Kalbarczyk. W przypadku, gdy azbest został na teren nieruchomości podrzucony, o wyżej wymienionym fakcie należy powiadomić organy ścigania.

Brak własności przeszkodą w utylizacji?

W bloku, pod którym zalega azbest, mieszka obecnie osiem rodzin, z czego jedna nie ma wykupionego mieszkania na własność, co jak tłumaczy pan Michał od lat powstrzymuje gminę przed zabraniem i utylizacją pozostałości z dachu zalegających na ich podwórku. - Zawsze, jak przyjeżdżam, do rodziców systematycznie to zabezpieczam. Po pierwsze dlatego, że jest to niebezpieczne, a po drugie, że to zwyczajnie źle wygląda. Tu w okolicy jest dworzec i każdy, kto przechodzi, to od razu widzi te odpady — tłumaczy pan Michał.