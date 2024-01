Bądź Tymczsem dla psa i weź go do domu. Nie tylko na czas mrozu

„Tymczas ratuje życie psiego seniora. Ocalmy je przed zimnem” – zachęca gorzowskie schronisko Azorki. Właśnie pod takim hasłem organizuje akcję szukania miejsc dla swoich czworonogów. Ma ona potrwać przez prawie dwa tygodnie – do 20 stycznia. W tym czasie schronisko chce znaleźć jak najwięcej chętnych do przygarnięcia zziębniętych psiaków.

Schronisko Wam pomoże

- Ich delikatne ciałka leżące w budach lub na twardym podłożu, przy ujemnych temperaturach i wietrze to dla nich ogromny dyskomfort. Pomimo ocieplanych bud to nie tak miała wyglądać jesień ich życia – mówią w schronisku. A chętnych do przygarnięcia psa zapewniają: - Damy wszystko, co potrzebne: posłanie, karmy, ewentualne leki, pokryjemy koszty leczenia. Nasi wolontariusze w razie potrzeby będą Wam pomagać.