Emocjonujące derby piłkarskie. Podział punktów w meczu Odry Bytom Odrz. z Lechią Zielona Góra

Odra Skrzynie Zając Bytom Odrz. – Lechia Zielona Góra 2:2 (2:1)

Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy odważnie zaatakowali, ze sporą energią zaprezentowali wzorowo poukładaną grę. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo już w 11 min Kacper Koppenhagen posłał kapitalne, prostopadłe podanie do Bartosza Skiby. Kapitan miejscowych nie zmarnował świetnej okazji, było 1:0.

Osiem minut później nawałnica Odry ponownie potargała zielonogórzan. Wbiegający na pole karne Lechii Yevhenii Belych otrzymał dokładne podanie od Wiktora Kobieli i bez trudu zdobył drugą bramkę dla „Oderki”. Miejscowi kibice wpadli w euforię, domagali się kolejnych goli swoich piłkarzy, tymczasem ci niespodziewanie oddali inicjatywę zielonogórzanom. Goście zaczęli energicznie atakować rywali na ich połowie boiska, zepchnęli Odrę do obrony. W efekcie, już w 26 min zdobyli kontaktową bramkę. Po rzucie rożnym, wykonanym z prawej strony boiska przez Mateusza Surożyńskiego, piłka trafiła daleko na lewą stronę, skąd na pole karne wrzucił ją Sebastian Górski. Tam strzałem głową Jakub Kołodenny pokonał Bartosza Szafera.

Niedługo później, po kolejnej groźnej akcji Lechii, piłkarz Odry Sebastian Żukowski krzyczał do swoich kolegów: - Panowie, wróćmy do meczu! Nie ma nas!