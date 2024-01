Bajeczna zima w Zielonym Lesie w Żarach. Jest pięknie, nic tylko spacerować!

W Żarach nie ma bardziej urokliwego miejsca, jeśli chodzi o kontakt z przyrodą i spacery. Zielony Las zimą wygląda obłędnie, zwłaszcza gdy zaświeci słońce. W środowy poranek 17 stycznia było tu wyjątkowo pięknie. Z wyjątkowej pogody skorzystała Ania, która przyjechała z Wrocławia na czas ferii do dziadków, którzy mieszkają w Żarach. Skoro jest śnieg to muszą być sanki, a Zielonym Lesie górek do zjeżdżania nie brakuje, trzeba tylko być ostrożnym. - Pogoda piękna, więc wybraliśmy się na długi spacer - mówią dziadkowie Ani, których spotkaliśmy z wnuczką przy kamiennej wieży.

Jest pięknie!

- Jest tak pięknie, że aż szkoda nie skorzystać - mówią z kolei trzy mieszkanki Żar, które na spacer do Zielonego Lasu wybrały się od strony Źródlanej. Oczywiście, obowiązkowo z kijkami, bo las to mekka miłośników Nordic Walking. Zielony Las ma powierzchnię 8 kilometrów kwadratowych. To w przeważającej części drzewa liściaste. Dla osób, które kochają przyrodę, to idealna miejscówka na spacery. Tras nie zabraknie, ale w weekendy, jeśli ktoś szuka samotności, może być zawiedziony, bo przychodzą tutaj tłumy.