Bandyta w Sulęcinie okradł niepełnosprawnego seniora. Wyrwał mu portfel i uciekł. Jego zatrzymanie było dla policji sprawą honorową

Starszy mężczyzna poruszał się o kulach

Moment kradzieży nagrał monitoring

Niezbędnym było włączenie do działań przy tej sprawie policjantów kryminalnych. Dowiedzieli się oni czy, i na których kamerach mógł nagrać się moment przestępstwa. Okazało się, że jedna z nich zarejestrowana zdarzenie. Stało się to podstawą do dalszych czynności. Doświadczenie i dobre rozpoznanie w terenie doprowadziły do zatrzymania 47–letniego mężczyzny oraz odzyskania portfela wraz z dokumentami. Podejrzany usłyszał poważne zarzuty, w tym kradzieży szczególnie zuchwałej. Zostały one postawione w warunkach tak zwanej recydywy, co oznacza, iż zagrożenie karą za ten czyn wzrosło z 8 do lat 12.