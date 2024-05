Ukradli busa za ponad 100 tys. i zaparkowali nim w zaroślach. Udawali niewinnych

Udawali niewinnych

Mundurowi podejrzewali, kto może być sprawcą kradzieży. Należało jednak zgromadzić niezbędny materiał dowodowy. Ustalono, że podejrzanymi w tej sprawie są mieszkańcy powiatu gorzowskiego. Kiedy policjanci dotarli do pierwszego z nich, 43-latka, nie miał przy sobie żadnych przedmiotów z przestępstwa. Co najistotniejsze, nie było także samego pojazdu. Funkcjonariusze z Kostrzyna wiedzieli jednak, że należy dotrzeć do kolejnego podejrzanego, którym był 45-latek. Obaj zostali przewiezieni na komisariat - wyjaśnia kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Grozi im do 10 lat

Nie skończyło się na zatrzymaniach. Policjanci musieli odzyskać skradziony pojazd. Szybko ustalono, gdzie znajduje się opel. Bus za 120 tysięcy złotych został ukryty w zaroślach. Po wykonanych czynnościach procesowych, zwrócono go właścicielowi. Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem do auta, za co grozi im do 10 lat więzienia.