Będą zmiany w szkołach w Gorzowie. Nie wszystkie klasy rozpoczynać będą lekcje o 8.00

Dotychczas były to tylko propozycje. Teraz mamy już konkrety. O tym, jak szkoły przygotowują się do nowego roku szkolnego na ostatniej sesji rady miasta (odbywała się ona zdalnie) mówiła Renata Pliżga, dyrektor wydziału edukacji.

– Lekcje będą tak zaplanowane, aby jak najmniej młodzieży przemieszczało się po budynku i aby najmłodsze klasy nie spotykały się na przerwach ze starszymi – mówiła też szefowa wydziału edukacji. By tak było, przerwy między lekcjami w różnych częściach jednej szkoły będą o różnych porach. Odstęp będzie wynosił 15 minut. Oznacza to, że w budynku nie będzie już wybrzmiewał dzwonek. – Wielu dyrektorów szkół jest za tym, aby z niego zrezygnować – mówiła dyrektor Pliżga.

Co jeszcze warto odnotować? W szkołach nie zabraknie środków do dezynfekcji i maseczek. Miasto ma je zebrane w magazynie wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ponadto płyny do dezynfekcji miasto dostanie także od rządu. Poza tym szkoły będą gotowe na ewentualność wprowadzenia zajęć hybrydowych (czyli część w domu, część w gabinetach). Dyrektorom szkół pozostawiono też do własnej decyzji określenie sposobu korzystania przez uczniów ze szkolnych toalet i stołówki.