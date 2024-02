Będzie czyściej przy parku Słowiańskim. Inneko ma przejąć zadanie

-W parku Słowiańskim są przepełnione kosze. Służby odpowiedzialne za czystość powinny zwrócić uwagę na tę część miasta – zwraca uwagę radny Tomasz Rafalski. Prezydent Gorzowa zapowiada, że za kilka miesięcy sprzątanie w części parku przejmie Inneko.

Park Słowiański to największy z miejskich parków. Został założony 121 lat temu, a położony jest na 37 hektarach. W środę 28 lutego na sesji rady miasta zastrzeżenia co do czystości w tej części miasta miał radny Tomasz Rafalski z PiS.

- Park Słowiański jest parkiem, przez który przechodzą teraz znaczne grupy ludzi, którzy idą do Areny Gorzów. Już kiedyś zwracałem uwagę, że jest on mocno zaniedbany. Dostawałem odpowiedź, że to jest to park o charakterze leśnym. Problem wciąż jednak jest. Kosze są przepełnione, wszędzie coś leży. Poprosiłbym o to, żeby służby, które są odpowiedzialne za czystość w mieście, zwróciły uwagę na ten fragment miasta – mówił radny.

Inneko przejmie pełną opiekę nad parkiem

Na interpelację radnego od razu zareagował prezydent Jacek Wójcicki.

- Od lat staramy się skupiać wszelkie potrzeby w miejskich podmiotach. Inneko otrzymuje kolejne obszary utrzymania miasta. I tam, gdzie Inneko przejęło zimowe czy letnie utrzymanie dróg oraz utrzymanie przestrzeni publicznej, jest zdecydowanie lepiej. Tak będzie też, jeśli chodzi o park Słowiański. Chcemy, by od połowy roku część parku została przejęta przez Inneko. Będzie dzięki temu sprawniejszy i szybszy kontakt oraz większą pewność, że spółka te zadanie wypełni dobrze – odpowiedział radnemu prezydent. Inneko RCS - to spółka-córka „głównego” Inneko - już zajmuje się zielenią w parku Słowiańskim. Pod jej opieką są tereny przy byłym placu cyrkowym oraz po drugiej stronie ul. Słowiańskiej, a więc poniżej bloków przy ulicach: Reja, Zapolskiej i Dąbrowskiej. Do innej firmy należy natomiast zadanie dbania o zieleń przy uliczną, chodniki czy schody prowadzące na osiedle. To właśnie tę część miałoby przejąć Inneko RCS. Czytaj również:

Gorzów. Polacy i Ukraińcy sprzątali park Słowiański

Wideo iPolitycznie - Radosław Fogiel