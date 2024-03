Będzie wojna, a może wybuchnie kryzys? Musisz mieć plecak ewakuacyjny! Rząd podpowiada, jak go spakować

Od razu zastrzegamy: ten artykuł nie ma na celu "straszenia" naszych Czytelników wojną. Jednak w przestrzeni publicznej temat ten w ostatnim czasie mocno ożył, dlatego też publikujemy informacje dotyczące tego, jak powinniśmy zachować się na wypadek wojny i kryzysu, które mogą nas dotknąć - niekoniecznie dziś, czy za pięć lub dziesięć lat. Jednak... "przezorny zawsze ubezpieczony" to pierwsze, a po drugie, taki plecak może też przydać się nam wtedy, gdy np. dojdzie do pożaru, blackoutu, powodzi, czy wichury. Sytuacji, w których warto mieć to, co najważniejsze pod ręką jest naprawdę wiele. Nie piszmy od razu tych najczarniejszy scenariuszy. To tyle tytułem wstępu.

Zawsze warto być gotowym na najgorsze

Jeśli wybuchnie kryzys, będziesz o tym informowany

Tak ogłasza się alarm - wtedy musisz poprawnie zareagować

Zestaw ewakuacyjny powinien mieć każdy z nas. To musi znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym

Jeśli doszłoby do wojny, kryzysu, nagłej ewakuacji, pod presją czasu i w silnych emocjach możesz nie zabrać wszystkiego tego, co naprawdę będzie ci potrzebne do przeżycia w pierwszych dniach i do tego, by poradzić sobie w ekstremalnie trudnej sytuacji. Dlatego też warto spakować zestaw ewakuacyjny (plecak ewakuacyjny) z wyprzedzeniem (dla każdego z domowników) w komfortowej sytuacji po to, by wtedy, gdy wydarzy się najgorsze, móc go złapać i bezpiecznie opuścić swoje miejsce zamieszkania.