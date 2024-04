Domy za miliony w Żarach. Zobaczcie niesamowite nieruchomości, które są na sprzedaż

Ceny nieruchomości rosną systematycznie, w Żarach średnia cena za metr kwadratowy to ok. 5 tys. 800 zł. W przypadku dużych, luksusowych domów ze sporą działką ceny sięgają nawet 10 tysięcy złotych za metr kwadratowych. W Żarach jest sporo nieruchomości na sprzedaż, wśród nich jest wiele takich, które kosztują ponad milion złotych. Rekord to nawet niespełna 3 miliony złotych.