Biała niedziela w Szpitalu na Wyspie. Będzie okazja do darmowych badań, także dla dzieci

Kawiarenki zdrowia to cykl marcowych wydarzeń w szpitalach, których celem jest podniesienie świadomości o profilaktyce i własnym dobrostanie. Kawiarnia przecież każdemu kojarzy się dobrze – stąd idea utworzenia kawiarenek w szpitalach. „Biała sobota” i „biała niedziela” to również hasła, które w ostatnich latach utrwaliły się w społecznym odbiorze, dlatego łączymy dwa w jednym!

Zbadaj się za darmo! To wyjątkowa okazja, by skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich - zachęca szpital.