Biblioteka dba o środowisko i uczy ekologii swoich Czytelników ze Szprotawy

- Tematem zajęć były wady i zalety różnych rodzajów opakowań, które zostały przedstawione podczas prezentacji - wspomina Marzena Cioch-Ciućmańska, dyrektor MBP w Szprotawie. - Wśród omawianych kwestii znalazły się sposoby ograniczenia używania jednorazowych opakowań i toreb foliowych. Jedną z propozycji dla uczestników było ozdobienie ekologicznych toreb według własnego projektu, co miało zachęcić do świadomego korzystania z alternatywnych rozwiązań.

Co zrobić z górą śmieci?

W trakcie zajęć korzystano z książki pt. "Co zrobić z tą górą śmieci" autorstwa M. Ogonowskiej i A. Kojaś, która stanowiła bazę wiedzy na temat problematyki śmieci i sposobów ich redukcji.

Najlepszy projekt został nagrodzony, co dodatkowo podkreśliło zaangażowanie uczestników i ich kreatywność. Podziękowania zostały skierowane do wszystkich uczestników zajęć oraz dyrektora ZUZ Szprotawa Marcina Kwaśniewskiego, za wsparcie projektu. Wspólna inicjatywa miała na celu nie tylko edukację, ale także promowanie świadomego i ekologicznego podejścia do problemów związanych z odpadami i ochroną środowiska.