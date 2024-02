Dawny klasztor w Otyniu może być nową atrakcją dla mieszkańców i turystów

Barbara Bielinis – Kopeć wyjaśnia, że obiekt jest niestety na tyle zniszczony, że można by było wykorzystać to zniszczenie, aby w nowoczesnym projekcie stworzyć utrwaloną wizję zabytku, przypominającą czasy jego najlepszej historii.

– Nowoczesne rozwiązania mogłyby zostać wprowadzone, może na zasadzie kontrastu, a może harmonii pomiędzy starym i nowym – wyjaśnia i dodaje, że korzystne dla zabytku jest też położenie niedaleko S3. – Obiekt może stanowić bazę konferencyjną, hotelową lub zostać przeznaczone na inne cele. To, że władze miasta zdecydowały się przejąć ten zabytek, pomimo takiego stanu zachowania, zasługuje na wielki szacunek. Mam nadzieję, że uda się pozyskać środki. Liczę na to, że społecznicy się włączą. Ważne, żeby ludzie poczuli, że ten zabytek do nich należy. Mam nadzieję, że uda się zrealizować plany – podkreśla.