Bliscy nie mogli skontaktować się z seniorką z Kostrzyna nad Odrą. Na miejsce wezwano służby

Starsza, około 80-letnia kobieta nie odbierała telefonów od swojej córki, która mieszka w Częstochowie. Nie odpowiadała też na pukania sąsiadów do drzwi. Zaniepokojeni bliscy kobiety postanowili o sprawie zaalarmować służby.

Medycy udzielili pomocy seniorce z Kostrzyna

Na miejscu pojawili się m.in. strażacy. Jak poinformował nas st. bryg. Bartłomiej Mądry, rzecznik gorzowskich strażaków, to właśnie oni siłowo weszli do mieszkania. Wtedy okazało się, że na szczęście starsza kobieta żyje i jest przytomna. Niestety - niefortunnie upadła i nie była w stanie sama się podnieść, a telefon był zbyt daleko niej, by sama mogła wezwać pomoc.

W interwencji brali udział także medycy, którzy natychmiast zajęli się seniorką. Ze wstępnych obserwacji wynikało, że kobiecie nic poważnego się nie stało.

Pamiętajmy: jeśli nie możemy sami skontaktować się z bliskimi, poinformujmy o tym służby. Zawsze trzeba reagować, a czas ma tutaj znaczenie. Może zdarzyć się, że ktoś bliski upadł i potrzebuje pomocy, by wstać, ale może być tak, że wymaga pilnej medycznej pomocy, a każda kolejna minuta zwłoki, działa na jego niekorzyść...

