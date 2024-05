Boże Ciało w Lubuskiem. O której będą procesje w Gorzowie i Zielonej Górze?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to święto, które zostało zapoczątkowane w XIII wieku, a pierwsza procesja Bożego Ciała została odprawiona w 1246 we francuskim Liege. Dziś, po prawie ośmiu wiekach, procesje odbywają się w parafiach na całym świecie. Nie inaczej będzie w ten czwartek. Wierni będą szli za Najświętszym Sakramentem i w dużych miastach, i w małych wsiach.

Trzeci z biskupów – bp Paweł Socha – będzie z kolei przewodniczyć procesji w Głogowie. Wyruszy on z kościoła św. Klemensa po mszy odprawionej o 9.00, a zakończy w kościele św. Mikołaja.

Będą koncerty uwielbienia

To jeszcze nie wszystko. W Kościele rodzi się bowiem zwyczaj organizowania w Boże Ciało koncertów uwielbienia.

- Zielonogórskie Uwielbienie odbędzie się na placu przy kościele pw. Ducha Świętego o godz.19.45. Głogowski Wieczór Chwały w ruinach kościoła św. Mikołaja rozpocznie się o godz. 21.00 – informuje ks. Andrzej Sapiecha, notariusz kurii zielonogórsko-gorzowskiej.

W całym Kościele uroczystość Bożego Ciała wprowadzona została w XIII wieku. Używane do dzisiaj teksty liturgiczne opracował św. Tomasz z Akwinu. Pierwsze procesje Bożego Ciała w Polsce odbyły się już w XIV w. w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono istniejący do dzisiaj zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach.

