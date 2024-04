Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 26.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (26.04 10:04) nie ma prądu w lubuskim?

miejscowości Stypułów: od 54 do 69A, 71, 71A 26.04 od godz. 8:30 do 14:30

Cybinka: ul. Kaliska: 16, 22, 24, 26, 28, 30, 69, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 88, 96, działki nr: od 599/5 do 599/38. 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Żodyń: ul. Polna od 2 do 8, przepompownia ścieków, działki nr: 418/5, 418/6, 439/6 26.04 od godz. 8:00 do 13:00

Żagań: ul. Leśna: 1, 3, ul Żelazna: 2C, od 3 do 19, 21, działki nr: 3107, 3124/1, 3131/4, /17. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Pruszków: cała wieś. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Świebodzin: ul. Generała Władysława Sikorskiego: 19. 26.04 od godz. 8:50 do 13:00

Ulim ulica Opalowa 26.04 od godz. 10:00 do 14:00

Ulim ulice Główna od nr 1 do 28, 32, dz. nr 112, Kryształowa, Aksamitna, Perłowa , Kobaltowa, Szmaragdowa 12, 15, 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Płoty ul. Lubuska 1 do 13 (nieparzyste), działki 269/4, 315, Osiedle Widok 26.04 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowości Zielona Góra ul. Ludowa 8b 26.04 od godz. 8:30 do 12:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat wschowski

miejscowości Lipinki nr bud. od 4 do 16 i od 54 do 70

29.04 od godz. 7:30 do 17:00