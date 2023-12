Wichury przechodzą przez Lubuskie. Wiatr łamie drzewa i konary. Strażacy mają pełne ręce roboty!

Strażacy mają masę pracy

Porywisty wiatr łamie drzewa

Zgodnie z prognozami synoptyków wiatr w porywach ma nawet 80-90 km/h. Tak silne podmuchy z łatwością łamią drzewa i konary. To właśnie do tego typu zgłoszeń strażacy wyjeżdżają najczęściej, chociaż zdarzają się też zerwane poszycia dachowe. W kilku miejscach regionu gałęzie spadły na zaparkowane samochody. Tak było m. in. na parkingu przy cmentarzu na ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. O wichurach ostrzega m. in. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.