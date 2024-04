Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 28.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat wschowski

miejscowości Lipinki nr bud. od 4 do 16 i od 54 do 70

29.04 od godz. 7:30 do 17:00

miejscowości Lipinki: od 4 do 16, od 54 do 70

30.04 od godz. 7:30 do 17:00

powiat nowosolski

miejscowości Niedoradz ul. Makowa, Sienkiewicza 10, 11, 12, 16, 16d, 18, 19, 25, działki 76/6, 253/1, 253/3, 255/2, 255/6, 259, 261, 462/6, 463/2, 470/5

29.04 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Bodzów: 2A, 2B, 6 do 23A, działki 14/4, 20/2 stacja katodowa LPG

29.04 od godz. 8:00 do 14:30

miejscowości Nowa Sól: ulice Czysta 7, 9, 15, 17, Gajowa 1, Głogowska od 17 do 51 (nieparzyste), sklep 13-ka, Kręta 1, 1A, 2, 4, Walki Młodych od 1 do 7 (nieparzyste), 9

30.04 od godz. 8:00 do 14:00