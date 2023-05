Budowa komendy straży pożarnej w Żarach. Trwa przygotowanie do kolejnego etapu ogromnej inwestycji

Budowa nowej komendy straży pożarnej przy ul. Zielonogórskiej trwa już sześć lat, właśnie trwają przygotowania do kolejnego, już szóstego etapu wielkiej inwestycji.

Zakończyliśmy kolejny etap budowy strażnicy, zaczęliśmy w 2017 roku - mówi st. bryg. Paweł Hryniewicz, zastępca komendanta PSP w Żarach. - Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, wykonano częściowo instalację elektryczną. Po zakończeniu piątego etapu, który polegał na montażu bram garażowych budynek wygląda, jakby był skończony, ale w środku wymaga całkowitego wykończenia. Na 2023 rok zaplanowaliśmy szósty etap budowy i postaramy się w ramach tego dokończyć instalację elektryczną, przygotować instalacje sanitarne, teletechniczne, czyli wszystko, co jest w ścianach i podłogach, aby pod koniec tego roku i etapu wszystko było gotowe pod malowanie ścian i położenie posadzek.

Ogłoszono przetarg na wykonanie prac w szóstym etapie budowy strażnicy. firmy mogą składać oferty do 25 maja do godziny 10.00. Link do ogłoszenia