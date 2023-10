Bulwar w Gorzowie: tak kiedyś wyglądał brzeg Warty. Domy, drzewa... Aż trudno uwierzyć! Niezwykłe widokówki!

Kiedyś, jeszcze za czasów niemieckiego Landsberga, w miejscu bulwarów były domy. Może trudno w to dziś uwierzyć, ale doskonale tę zabudowę widać na starych widokówkach. Wyglądało to naprawdę pięknie.

Wody Warty odbijały się od wysokiej, płaskiej ściany

Lata 90. to smutny czas, gdy piękniejsza część bulwaru - ta, przy której potem cumowała barka Królowa Jadwiga - zamieniła się w targowisko.

Buty, ubrania, wiejskie mleko i jeszcze kasety z przebojami

Młodsze pokolenie gorzowian nie ma prawa tego pamiętać, ale od 1991 r. do 2007 r. nad Wartę chodziło się na zakupy. Setki szczęk, czyli metalowych kramów, oferowały wszystko: od butów, poprzez ubrania, pieczone kurczaki, mleko ze wsi, po kasety magnetofonowe i podrabiane perfumy. Było ciasno, warunki sprzedaży były fatalne, do zaimprowizowanych przebieralni ledwie się człowiek mieścił, ale rynek działał kilkanaście lat. A dokładnie do 18 marca 2007 r. Bo dzień później dźwigi zaczęły zabierać stąd paskudne stragany.