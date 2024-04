Tragiczny wypadek koło Gorzowa. Nie żyje 28-latek

Jak informuje "GL" komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie, wypadek miał miejsce w piątek przed 22.00 w okolicy Deszczna.

To tam dwóch mężczyzn jeździło po okolicy pojazdem typu buggy. W pewnym momencie maszyna przewróciła się. - Na miejsce wysłane zostały dwa zastępy. Jedna osoba była przytomna, druga w ciężkim stanie. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził jej zgon - dodaje Karol Brzozowski, oficer prasowy straży pożarnej w Gorzowie. Ofiarą okazał się 28-latek. To on kierował buggy.

Kilka godzin później strażacy z Gorzowa znowu pędzili na sygnale - tym razem do wypadku na wysokości Rębowa. Samochód dostawczy wypadł tam z drogi. Na szczęście nikt nie zginął.

