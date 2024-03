Centrum Ratowniczo - Kulturalne w Lipinkach Łużyckich. W jednym budynku powstanie biblioteka i remiza dla strażaków OSP

- Ta inwestycja była bardzo potrzebna - podkreśla Małgorzata Brzyśkiewicz, wójt gminy. - To jest nasz autorski pomysł, żeby w jednym budynku połączyć bibliotekę i remizę. W dawnej remizie strażacy już się nie mieścili z całym swoim sprzętem, dotychczasowy obiekt nie spełniał żadnych wymogów. Podobnie z biblioteką, która mieści się w małym obiekcie i potrzebowaliśmy nowego miejsca. To ważna inwestycja, mieszkańcy na niej skorzystają, chodzi tutaj o bezpieczeństwo, ale i kulturę, to ważne aspekty w życiu lokalnej społeczności.

Jeszcze w tym roku

Gmina zdobyła dofinansowanie ponad 3 miliony złotych w ramach Polskiego Ładu. Planowany koszt inwestycji to 4 mln 290 tys. zł. Z nowej remizy cieszą się strażacy ochotnicy, którzy od lat narzekali na fatalny stan budynku, w którym mają dziś swoją siedzibę. To budynek przy głównej drodze, tuż obok szkoły. Nie było tu miejsca ani warunków. Teraz to się zmieni. - Cieszymy się bardzo, że w końcu będziemy mieć nową remizę - mówią ochotnicy. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to Centrum będzie gotowe już z końcem bieżącego roku. Budynek ma mieć powierzchnię ok. 600 metrów kwadratowych. Wykonawcą jest firma Łukasik Group Sp. z o.o.