Chuligani bezmyślnie zniszczyli samochód w Zielonej Górze. Szybko wpadli w ręce policji

Zatrzymano dwóch braci

Zdarzenie miało miejsce przed północą, a tuż po godzinie pierwszej policjanci zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi, gdy robili zakupy na stacji benzynowej w centrum miasta. Obaj zostali zatrzymani i już po krótkiej rozmowie przyznali się do zniszczenia samochodu. To dwaj bracia, mieszkańcy Zielonej Góry w wieku 17 i 20 lat. 17-latek był nietrzeźwy, miał niemal półtora promila. Młodzi mężczyźni nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego wskoczyli na samochód. Był to prawdopodobnie głupi pomysł, który nie dość, że będzie miał swoje konsekwencje finansowe, ale także karne.

Grozi im wysoka kara

Mężczyźni usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia, za co kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat. W związku z tym, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wybryk chuligański, za takie przestępstwo grozi kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. Z pewnością podejrzani zostaną zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej swoim działaniem.