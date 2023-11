Ciemna przeprawa przez park w Żaganiu. Czytelnicy się skarżą!

Brak światła nagminny

- Nie przekonuje mnie takie tłumaczenie - stwierdza Czytelniczka. - Most w parku był wyłączony przez rok, po tym, jak został uszkodzony przez drzewo (w marcu 2022 roku spadło na niego potężne drzewo). Po oddaniu go do użytku po remoncie, światło było na nim może przez tydzień. Ale wtedy, latem, to zbytnio nie przeszkadzało, bo długo było jasno. Teraz ciemno robi się już ok. 16.00, a przez to przejście jest niebezpieczne. Chodzę tym mostem średnio 6 razy dziennie i widziałam tam dwukrotnie ekipę, która coś robiła. Po pierwszej ekipie światło nie działało, po drugiej ekipie światło świeciło się przez całą dobę (dzień i noc), przez kilka dni. Nie przekonuje mnie wersja o złomiarzach...