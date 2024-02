CKM w Żarach. Dziś budynek jest w opłakanym stanie, kiedyś było tutaj kino, dyskoteki i miejsce spotkań mieszkańców Żar

Skrót CKM wielu osobom kojarzy się z pewnością z popularnym czasopismem dla mężczyzn, ale dla mieszkańców Żar to zupełnie inna legenda. Centrum Kultury Młodzieżowej przy ulicy Zakopiańskiej, które dawniej tętniło życiem. Kilkadziesiąt lat temu w budynku działało kino Start, tutaj organizowano dyskoteki, koncerty. Tutaj odbywały się zajęcia sekcji karate. To miejsce wielu wspomnień, dyskoteki organizowano tutaj jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych, podczas imprez młodzież często spacerowała do pobliskiego parku.