Siatkarze zainaugurowali w Nierzymiu sezon na piasku. Mateusz Bidziński i Gracjan Nawrot pierwszymi triumfatorami

Będą grali aż do września

– Mamy na starcie 12 duetów, rywalizujących tak zwanym systemem brazylijskim. Oznacza on, że drużyna odpada z turnieju dopiero po poniesieniu drugiej porażki – usłyszeliśmy od Marty Szablewskiej z gorzowskiego OSiR. – Zespoły rywalizują do dwóch wygranych setów do 15, dopiero finałowe mecze są rozgrywane do 21 „oczek”. Najlepsze ekipy, te z medalowych lokat, rozgrywają jednego dnia pięć spotkań.

Sporo znanych postaci

– Znamy się z Michałem dwa lata, więc z największą przyjemnością przyjąłem jego zaproszenie do turnieju plażowej siatkówki – powiedział nam były gwardzista. – Rok temu rozstałem się z halą, teraz chcę spróbować swych sił na piasku. W tym roku mam w planie kilka turniejów z cyklu Plaża Open, zaliczanych do mistrzostw Polski. Tradycyjna siatkówka i ta na piasku to w gruncie rzeczy dwie odmienne dyscypliny sportu. W plażowej odmianie liczą się głównie spryt, wytrzymałość, kondycja i siła. No i trzeba się umieć dostosować do naturalnego otoczenia, bo drzewa wokół boisk tworzą zupełnie inne punkty odniesienia. A do tego trzeba się jeszcze zmagać z wiatrem. W Nierzymiu gram pierwszy raz. Bardzo mi się tutaj podoba. Chętnie przyjechałbym nad to jezioro na prywatny wypoczynek, na przykład z moim psem.