Co się stało w centrum Nowej Soli? 21 lokali do wynajęcia to przykry widok. Czy te miejsca zajmą następni najemcy? Eliza Gniewek-Juszczak

Wystarczyło kilkanaście minut spaceru po centrum Nowej Soli, aby naliczyć 21 pustych lokali. W niektórych jeszcze niedawno działały sklepy, inne czekają już długo na nowych najemców. Co się dzieje w centrum, trzeciego co do wielkości, miasta w województwie?