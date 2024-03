Co tu się stało?! W Lubuskiem zniknęło jezioro. Zostało tylko na starych mapach. Zobaczcie!

Pod Międzyrzeczem było jezioro, a zostało „Wielkie Bagno”

Po Grążyku zostały też historyczne wspominki. Jak ta, o której pisaliśmy w Gazecie Lubuskiej dekadę temu: „W połowie XVII w. było areną waśni między władzami Międzyrzecza i cystersami z Bledzewa. (…) należało do miasta, ale roszczenia do tych terenów zgłaszał też bledzewski opat. Radni postanowili zakończyć spór i - jak odnotował kronikarz Johann Zachert - 10 października 1647 r. udali się do Bledzewa na negocjacje. Zabrali ze sobą dokumenty potwierdzające prawa Międzyrzecza do jezior i lasów.

- Opat ugościł ich po królewsku. Wydał na ich cześć ucztę, podczas której strumieniami lały się mocne trunki. Rajcy wnet usnęli przy stołach, zaś pachołkowie opata skradli im dokumenty. Na drugi dzień ze sromotą wrócili do miasta, zaś mieszkańcy przez wiele lat biadolili, że panowie rada las z jeziorami przepili - opowiada miejscowy regionalista Stefan Cyraniak, który jest znawcą historii Ziemi Międzyrzeckiej i autorem wielu publikacji na jej temat” (GL z 17 sierpnia 2011 r.).