Co za jazda Falubazu! Przegrywali 12 punktami, a i tak wygrali we Wrocławiu!

U24 BECKOHOFF SPARTA WROCŁAW – FALUBAZ ZIELONA GÓRA 44:46

Sparta: William Drejer 8 (2,1,3,1,1), Nikodem Mikołajczyk 7+1 (2,3,2*,0,-), Kacper Andrzejewski 6+1 (0,3,2,1*,-), Filip Seniuk 4+3 (1*,2*,1*,0,-), Francis Gusts 6+1 (2,1*,2,1), Jakub Krawczyk 5+2 (3,1*,1*,d), Marcel Kowolik 8+1 (2*,2,2,2,0).

Falubaz: Rune Thorst 10+1 (1,3,1,2*,3), Matous kamenik 0 (0,0,0,-,-), Oskar Hurysz 14+1 (3,0,3,3,2*,3), Kacper Rychliński 1 (0,1,0,-,), Michał Curzytek 16+1 (3,2,3,3,3,2*), Eryk Farański 5 (1,3,0,1), Mateusz Łopuski 0 (0,0,0).

Taka końcówka spotkania w wykonaniu młodej drużyny Falubazu Zielona Góra może imponować! We wtorek 21 maja rozgrywana była piąta kolejka U24 Ekstraligi, w trakcie której zielonogórzanie rozgrywali mecz we Wrocławiu. Pierwszy bieg młody Falubaz wygrał 4:2, ale w kolejnych gonitwach więcej do powiedzenia mieli gospodarze. Wyścig młodzieżowy wygrali podwójnie, a w dalszej części meczu systematycznie powiększali przewagę. Po biegu X wynosiła ona już nawet dwanaście punktów, bo w programie zawodów widniał wynik 36:24 dla Sparty. Wydawało się więc, że to drużyna z Dolnego Śląska sięgnie po zwycięstwo. Tym bardziej, że Falubaz nie korzystał jeszcze z Krzysztofa Sadurskiego (powracający po kontuzji zawodnik był rezerwowym, ale nie wystartował w żadnym biegu).