Co za ubrania! Ikony pop artu w kolekcji Natalii Ślizowskiej

Michael Jackson, Madonna, Freddie Mercury, Marilyn Monroe czy 2Pac. Takie ikony pop kultury trafiły na ubrania zaprojektowane przez gorzowską projektantkę Natalię Ślizowską. W czwartkowe popołudnie 7 marca kilkaset osób zobaczyło te ubrania podczas pokazu, jaki odbył się w Arenie Gorzów. Był on częścią imprezy „Lubuskie wita wiosnę”.

Natalia Ślizowska zabrała Gorzów do Nowego Jorku. Tłumy na pokazie!

- To jest kolekcja bardzo kolorowa, inspirowana sztuką pop artu, w większości ikonami. Niektórzy to moi idole. Zależało mi na tym, żeby były to rozpoznawalne postacie – mówiła nam Natalia Ślizowska.

Modelkami podczas pokazu były osoby w wieku senioralnym.

- Zrobiłam casting wśród seniorów. Zgłosiło się około 70 osób. Tu jest około 25. Najstarsza modelka, pani Grażynka, ma 78 lat – zdradzała nam projektantka.

Premiera kolekcji miała miejsce podczas tygodnia mody w Berlinie. W Gorzowie będzie można ją zobaczyć prawdopodobnie jeszcze jesienią.

Poszczególne stroje można też kupić.

- Najczęściej zamawiane są bluzy z 2Pac-iem. Te stroje da rady powielać. Obrazy są nadrukowane cyfrowo – mówiła nam Ślizowska.

