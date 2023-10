Co za znaleziska na budowie w Gorzowie. To "pamiątki" po alkoholach sprzed trzech dekad!

Na widok tych znalezisk aż trudno się nie uśmiechnąć. A wszystkie one zostały znalezione na placu budowy nowej siedziby MCK-u w Gorzowie. Powstaje ona obok byłego wieżowca Przemysłówki, w miejscu po byłym banku. Gdy byliśmy tu zobaczyć, jak postępują prace na budowie, zobaczyliśmy, na co natrafiają robotnicy. Co ciekawsze znaleziska budowlańcy zostawiają „na pamiątkę”.

Wędrująca tablica?

"Jabol" z lat 90.

Tablica to tylko jedno ze znalezisk. Jest też trochę butelek po alkoholu. Uśmiech wzbudza szczególnie jedna. To butelka po Fructowinie, która ma pojemność 0,75 litra. Fructowin był napojem winnym białym półsłodkim ziołowym. Produkowały go Nadodrzańskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie Lubuskim. Termin przydatności do spożycia zawartości butelki mijał w 1991. Butelka jest pusta. Puste były także szklane opakowania po Żytniej, spirytusie rektyfikowanym czy piwie – kolejne ze znalezisk. Ich „kolekcję” uzupełnia aparat telefoniczny z tarczą oraz pręty ze skarbca.