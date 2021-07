Cosuchovia Dance odbędzie się w Kożuchowie. Burmistrz podał datę popularnego wydarzenia. Zobacz, jak wielka była to impreza w 2018 r.

Impreza disco polo w Kożuchowie. Kiedy się odbędzie Cosuchovia Dance?

Co roku do Kożuchowa w lipcu zjeżdżały tysiące fanów muzyki disco polo. Goście imprezy razem z zaproszonymi do miasta artystami śpiewali największe przeboje, tańczyli. Widać było, że wydarzenie sprawia im radość. Przyjeżdżali z okolicy, ale też wielu odległych miejscowości.

Czy odbędzie Cosuchovia Dance 2021? Na to pytanie odpowiedział burmistrz Kożuchowa.

- W związku z licznymi pytaniami informuję, że Gala Cosuchovia Dance 2021 się nie odbędzie. Już dziś zapraszam wszystkich za rok - poinformował burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek.

Burmistrz podał też na Facebooku datę najbliższej imprezy to 16 lipca 2022 roku. Włodarz odpowiedział też na pytanie o święto plonów, ono również w tym roku się nie odbędzie.

Cosuchovia Dance 2018. Zobacz, jak było

Zanim odbędzie się kolejna edycja imprezy powspominajmy, jak było na przykład w 2018 roku. Pogoda sprzyjała. Goście wydarzenia świetnie się bawili. Byliście tam wtedy? poszukajcie się na zdjęciach w galerii.