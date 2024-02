Depresja dotyka bogatych, biednych, dzieci, osoby starsze. Ale pamiętajmy, że można ją wyleczyć!

Depresja to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest chorobą śmiertelną. Szacuje się, że do końca 2030 roku obok nowotworów i chorób układu krążenia będzie ona na najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. To fakty. Ale za nimi kryją się ludzkie dramaty - chorych i tych, którzy na co dzień zmagają się z ich chorobą, bo ich kochają i usiłują wspierać. Nie zawsze skutecznie, nie zawsze prawidłowo, na pewno z potrzeby serca. Choć sami sobie z tym problemem nie radzą. Bo depresja potrafi przejąć władzę nie tylko nad chorymi. Pamiętajmy: może dotyczyć każdego z nas. Pamiętajmy: już nikt nie jest z tym problemem sam. I pamiętajmy: można ją wyleczyć.