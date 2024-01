Diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego

Spotkanie w Rokitnie przebiegające pod hasłem "Konsekrowani aktywni we wspólnocie Kościoła" rozpocznie się o godz. 10.00 w tamtejszym domu rekolekcyjnym, gdzie uczestnicy wysłuchają konferencji o. Piotra Paradowskiego OFMConv., a także będą się wspólnie modlić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. O godz. 11.00 w bazylice rokitniańskiej zostanie odprawiona msza św. z odnowieniem ślubów zakonnych. Poprzedzi ją procesja ze świecami z udziałem przełożonych domów zakonnych z całej diecezji. O godzinie 12.00 wspólna modlitwa różańcowa zakończy modlitewną część spotkania osób konsekrowanych.

Natomiast w parafiach, na terenie których znajdują się domy zakonne, 2 lutego osoby konsekrowane zaproszone są do udziału we mszy św. parafialnej. oraz do podzielenia się świadectwem swego powołania i charyzmatem zgromadzenia. Ofiary zbierane na tacę 2 lutego w parafiach całej diecezji będą przeznaczone na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.