Do Żagania wyruszyła sztafeta im. generała Tadeusza Buka, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie smoleńskiej Małgorzata Trzcionkowska

Generał Tadeusz Buk zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 roku. Aby uczcić jego pamięć, co roku ze Spały, gdzie został pochowany, wyrusza sztafeta, w której biegną żołnierze. Do Żagania docierają zawsze na początek święta 34 Brygady Kawalerii Pancernej, przy ul. Żarskiej. W tym roku (10 kwietnia 2024). To już 14. edycja sztafety.