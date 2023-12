Dopłata do paczki, zmiana numeru telefonu, prośba o pieniądze. Tak atakują oszuści!

Oszuści nie odpuszczają. Wymyślają nowe metody i szukają potencjalnych ofiar. Ostatnio 3 tysiące złotych straciła mieszkanka powiatu krośnieńskiego. Była przekonana, że pomaga córce.

Nowy numer telefonu

Wszystko zaczęło się od sms-a o treści „Mamoo. To jest mój nowy numer”. Osoba podszywająca się pod córkę ofiary oszustwa poinformowała, że jej telefon wpadł do toalety i musi kupić nowy. Z uwagi na zalanie telefonu, straciła dostęp do aplikacji bankowej i nie może sfinalizować kupna telefonu. - Kobieta nic nie podejrzewając, przelała prawie 3 tysiące złotych na wskazane dane do przelewu. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że doszło do oszustwa – informuje komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Policjanci apelują, aby każdą prośbę o pieniądze zweryfikować. Przestrzegają też przed klikaniem w linki, które mogą pojawić się np. w treści sms-a.

SMS od kuriera

W ostatnich dniach zielonogórscy policjanci otrzymali kilka zawiadomień od osób, które otrzymały podejrzane sms-y o rzekomych niedopłatach do przesyłek. Przestrzegają przed klikaniem w załączone linki, które przekierowują do stron łudząco podobnych do stron bankowych płatności elektronicznych. Kiedy się tam zalogujemy, przestępcy przejmą dane do logowania i w ten sposób uzyskują dostęp do konta.

Oszuści podszywają się pod znane firmy przewozowe. Oto przykłady fałszywych wiadomości: Policjanci ostrzegają także przed tzw. oszustwem na BLIK. Przestępcy udają naszych znajomych i wysyłają wiadomość z prośbą o pożyczkę. Oszukana osoba generuje w swojej aplikacji bankowej kod do płatności i przesyła oszustowi, który natychmiast wypłaca pieniądze w bankomacie. Dlatego – jeżeli dostajemy taką wiadomość, zadzwońmy do znajomego i zapytajmy, czy rzeczywiście prośba o pożyczkę pochodzi od znanej nam osoby.

Inna forma tego oszustwa przyjmuje formę fałszywej wiadomości. Przestępcy, podszywając się pod BLIK, wysyłają sms-y: „BLIK. Ktoś wysłał ci przelew na telefon XXX zł, skorzystaj z poniższego linku do odbioru środków”. Do wiadomości jest również dołączony link, który przekierowuje nas na fałszywe strony banków. Kiedy pokrzywdzony zaloguje się na tej stronie bankowej stworzonej przez przestępców – przekaże im swoje dane do logowania.

Zasady bezpieczeństwa w sieci

Nie otwieramy wiadomości i załączników otrzymanych e-mailem od nieznanych nam nadawców

Nie otwieramy żadnych linków załączonych do wiadomości pochodzących z nieznanego źródła

Nie zapisujemy loginu, ani haseł dostępu w plikach tekstowych – takie pliki mogą zostać przechwycone przez programy i aplikacje szpiegujące

Nigdy nie przesyłamy naszych haseł i loginów w wiadomościach tekstowych czy mailowych nawet do naszych bliskich

Nie podajemy też w wiadomościach czy w rozmowie przez telefon naszych haseł i loginów – pracownicy banku nie będą o to prosić, z takimi żądaniami piszą i dzwonią zawsze oszuści podszywający się pod pracowników banku

Warto zadbać o programy antywirusowe i chroniące przed hakerskim oprogramowaniem (antyphishing).