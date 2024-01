Dopóki starczyło sił. Zastal Zielona Góra wysoko przegrał w Rumunii

Zastalowcy podjęli walkę w pierwszej połowie, dopóki starczyło im sił. Po pierwszej kwarcie Biało Zieloni przegrywali 21:27, a na przerwę schodzili z zaledwie pięciopunktowym deficytem. Na tablicy widniał rezultat 44:49. W drugiej połowie zaczął się jednak "odjazd" czwartej drużyny ligi rumuńskiej. Po 30 minutach było już 69:59, a cały mecz zakończył się dwudziestopunktową porażką ludzi Davida Dedka.

Przyczyny porażki? Znane kibicom doskonale. Po pierwsze zbiórki. Zielonogórzanie zebrali zaledwie 24 piłki przy 45 rywali. Po drugie trafili zaledwie cztery razy za trzy punkty. Przy takich statystykach trudno myśleć o wygranej.

- Mieliśmy tak naprawdę solidną pierwszą połowę. Nie przegrywaliśmy zbyt dużą różnicą. Były dobre momenty, nieźle dzieliliśmy się piłką, chociaż w obronie przeciwnikowi pozwalaliśmy na zbyt dużo. W drugiej połowie nasza gra się rozpadła i dzięki temu przeciwnik wygrał ten mecz. Nie patrzę na statystyki, bo one nie do końca odzwierciedlają to, co się działo na boisku. Na pewno w dużej mierze o porażce zdecydowały zbiórki - mówił tuż po meczu trener Zastalu Dawid Dedek.