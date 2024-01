Dramatyczny mecz w hali CRS! Zastal Zielona Góra po horrorze wygrał z Sokołem Łańcut

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 86:84

Lepiej w mecz weszli goście, którzy po 2 minutach prowadzili 9:4. Minutę później Zastal doprowadził do wyrównania, a po „trójce” Pawła Kikowskiego objął prowadzenie (12:9). Minimalna przewaga podopiecznych Davida Dedka utrzymywała się przez pierwszą kwartę, którą zielonogórzanie wygrali 25:20. Oba zespoły grały twardy basket walcząc o każdą piłkę, świadome wagi tego meczu. W drugiej kwarcie Sokół był blisko, ale to Zastal nadawał ton rywalizacji i wciąż utrzymywał kilkupunktowe prowadzenie. Świetnie prezentował się Michał Kołodziej, który nie tylko zdobywał punkty, ale „bił się” pod tablicami. Do przerwy 47:41 dla Zastalu.