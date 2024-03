Drzewko za surowce wtórne. Przynieś odpady i odbierz sadzonki! Przyjdź na naszą akcję w Gorzowie!

Elektrośmieci są szkodliwe dla środowiska

Elektrośmieci wciąż sprawiają nam problemy. Choć chcemy, aby kupowane przez nas produkty powstawały z materiałów z recyklingu, to obecnie zaledwie kilka procent z tego, co zostaje wyprodukowane, jest przetwarzane i ponownie wykorzystywane. Wiele osób nie wie, gdzie wyrzucać urządzenia elektroniczne i baterie, przez co lądują one w zwykłych śmietnikach i zanieczyszczają środowisko. A są to wyjątkowo niebezpieczne odpady, które zawierają dużo szkodliwych substancji.