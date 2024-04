Mróz był bezlitosny. Dziś winnice wyglądają jak po apokalipsie. -To jest wpisane w ryzyko rolnika - mówi Krzysztof Fedorowicz

Będzie tona, może dwie

To, że w tym roku przymrozki w zniszczyły większość plonów, nie oznacza, że rolników czeka mniej obowiązków. - Praca na winnicy musi być wykonana jak co roku. Czy owoc jest, czy nie, krzewy trzeba pielęgnować — tłumaczy Krzysztof Fedorowicz, Winnica Miłosz w Łazie — Latem zatrudniamy nawet 10 osób, choć wygląda na to, że będzie jedynie 5 do 10 proc. zbioru z poprzednich lat. Wtedy było to przynajmniej 20 ton owoców — kontynuuje winiarz. -Trudno będzie z tego zrobić wino.