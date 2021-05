Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce! Kto dołączył do grona milionerów? Do rozbicia kumulacji zabrakło tylko jednej liczby!

W piątkowym losowaniu Eurojackpot zabrakło tylko jednej liczby do rozbicia kumulacji w Polsce! W naszym kraju padła wygrana Eurojackpot II stopnia w wysokości 2 869 369,30 zł, ale w żadnym z państw, w których dostępna jest ta gra, nie wytypowano wszystkich wylosowanych liczb.

Eurojackpot - wysokie wygrane

Eurojackpot oferuje 12 kategorii nagród. Podczas losowania z 10 maja 2019 roku, pierwszy raz w historii padła główna wygrana w Polsce w wysokości 45 000 000 euro.

Losowania tej loterii odbywają się w każdy piątek o godzinie 21:00 czasu wschodnioeuropejskiego w Helsinkach.

Jak grać w Eurojackpot?

Losowania Eurojackpot. Jaka jest szansa na główną wygraną?

Jak grać, żeby wygrać? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które próbują pomóc szczęściu i systematycznie, albo od czasu do czasu grają w Eurojackpot. Jedni wierzą w swoje szczęśliwe liczby, inni zdają się na los i kupują kupony na chybił trafił, jeszcze inni grają systemem. Jeżeli zagłębimy się w matematyczne podstawy gier losowych, to wniosek jest jeden: wszystkie liczby mają taką samą szansę na wylosowanie. Jeżeli jednak weźmiemy pod lupę pewien okres czasu, okazuje się, że jedne liczby wystąpiły częściej, a inne rzadziej. Warto zauważyć, że im dłuższy przedział czasowy, tym mniejsze będą te różnice.