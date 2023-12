Dwa sety to za mało. Astra nie sprostała liderowi tabeli

MKS Będzin – Astra Nowa Sól 3:1

Sety: 25:22, 23:25, 25:14, 25:14

25:22, 23:25, 25:14, 25:14 Astra grała w składzie: Pizuński, Jacznik, Drzazga, Kryński, Czyrniański, Kosian, Foltynowicz (l) oraz Hoszman, Wożniak, Brzeziński, Wiśniewski, Majewski-Nowak

Wygrana siatkarzy z Nowej Soli nad MKS-em Będzin i to na parkiecie rywala byłaby uznana za dużą niespodziankę, by nie powiedzieć sensację. Będzinianie grają w tym sezonie świetnie, przegrali tylko raz. A jednak nowosolanie postawili się w dwóch pierwszych setach. Astra świetnie weszła w mecz, bo od prowadzenia 4:1 i 8:5. Gospodarze doprowadzili do wyrównania (15:15), ale Astra cały czas trzymała się blisko lidera. Ostatecznie MKS zwyciężył nieznacznie, 25:22.