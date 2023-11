Tie-break dla Astry. Nowosolanie lepsi od bielszczan!

Astra Nowa Sól – BBTS Bielsko Biała 3:2

Mecz był ważny dla obu drużyn sąsiadujących ze sobą w tabeli. Astra po cichu marzy o awansie do play-offów. Warunkiem są jednak zwycięstwa przed własną publicznością. Nowosolanie po ostatniej domowej porażce z Olimpią Sulęcin chcieli więc powrócić na drogę zwycięskich meczów przed własną publicznością. W sobotni wieczór ta sztuka im się udała, choć do rozstrzygnięcia potrzeba było pięciu setów.

Rzeczywiście, nowosolanie nie przestraszyli się spadkowicza z PlusLigi. Już pierwszy set pokazał, że gospodarze chcą zgarnąć pełną pulę. W pierwszej jego fazie było remisowo. Od stanu 10:10 goście zyskali nawet kilkupunktowe prowadzenie (13:11). Astra doprowadziła do wyrównania (15:15), a następnie dzięki dobrej grze w ataku Grzegorza Jacznika i Tomasza Pizuńskiego nowosolanie wyszli na prowadzenie 18:15 kontrolując do końca inauguracyjnego seta wydarzenia na parkiecie. Gospodarze wygrali pewnie 25:18.

O drugim secie drużyna Astry chciałaby jak najszybciej zapomnieć. Bielszczanie grali świetnie na zagrywce, a „Koliberki” nie miały w tym starciu nic do powiedzenia. BBTS prowadził 14:9, 17:10 wygrywając zdecydowanie 25:14. Role odwróciły się w trzecim secie. Wprawdzie długo obie drużyny grały „punkt za punkt”, do stanu 18:18 było „na styku”, ale w końcówce nowosolanie zbudowali kilkupunktowe prowadzenie 21:18 i nie oddali go już do końca zwyciężając 25:23. Nowosolscy kibice liczyli, że miejscowi postawią „kropkę nad i” w czwartym secie i zakończą mecz.