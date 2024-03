Dworzec kolejowy w Żarach ma już 178 lat! Zobaczcie dawne pocztówki z okresu świetności tego obiektu

Dworzec kolejowy w Żarach ma już niemal 178 lat, oddano go do użytku w 1846 roku. Ani się obejrzymy, a będzie obchodził dwusetne urodziny! Obiekt dziś lata świetności ma niestety za sobą. Elewacja i hol wyglądają już nieco lepiej, niż kilkanaście lat temu, ale to wciąż daleka droga do odzyskania dawnego blasku. Szczególnie rzuca się w oczy wejście na Dworzec, od strony ulicy Długosza. Niestety, wejście główne po prostu nie zacheca. Hol w środku jest odświeżony. Ale już nie tętni życiem, jak dawniej.